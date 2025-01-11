İşte Edip Akbayram'ın Son Sağlık Durumu: Eski Bakan Hastanede Ziyaret Etti

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, Edip Akbayram'ın yoğun bakımda olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu ve doktorlardan Akbayram'ın son sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

“ÜMİT EDERİM BU YILDIZ DA KAYMAZ"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sevigen, "Herkese dokunan, herkese iyilik eden, bizim gençlik yıllarımızın başkaldırı öğretmenimiz gibiydi. Türküleri ile biz baş kaldırdık, kendimizi bulduk, özgürlüğü bulduk. Edip ağabeyin Türkiye'de dokunmadığı insan yoktur. Yetiştirdiği sanatçıları bir tarafa bırakalım, insan olarak dokunmadığı insan yoktur. Ümit ediyorum bu hastalığı da atlatacak. Çok güçlü, çok dirençli bir insan. Dua ediyoruz, başka yapacak bir şey yok. Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor, ümit ederim bu yıldız da kaymaz ve Allah onu sevdiklerine bağışlar, ailesine bağışlar" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı.

Daha sonra hastaneden taburcu olan Akbayram, önceki sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Önceki gün edildiği açıklanan Akbayram, dün iç kanama nedeniyle ameliyata alındı. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

Kaynak: AA-DHA-İHA