Aile Hekimleri İş Bırakmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu, İş Bırakmayanlara Teşekkür Etti

Sağlık çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 6 Ocak’ta başladığı iş bırakma eylemi 5 gün sürdü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bugün katıldığı bir canlı yayında aile hekimlerinin eylemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, aile hekimlerini çok önemsediklerini ve aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yeni yönetmeliğe göre aile sağlığı merkezine kayıtlı nüfusun yarısı sağlık hizmeti almak için aile sağlığı merkezine başvuru yapmadığı takdirde aile hekiminin maaşından tavan ücretin yüzde 42’si kesilecek. Bu konuya ilişkin 'dezenformasyon' değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, maaşları kesmediklerini, aksine teşvik miktarlarını artırdıklarını iddia etti.

Memişoğlu, aile hekimlerinin iş bırakma kararına ilişkin soruya ise "Aile hekimlerinin yüzde 85'ine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Eyleme katılan geri kalan arkadaşların da ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz" yanıtını verdi.

YÖNETMELİKTE NE VAR?

Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle performans kriterleri yükseltilmişti. Kriterlerin yükseltilmesiyle birlikte aile hekimlerinin maaşlarında kesintiler yaşanması bekleniyor. Aile hekimleri meslek örgütleri yönetmeliğin geri çekilmesini istiyor.

Yönetmeliğe göre, aile sağlığı merkezine kayıtlı nüfusun yarısı sağlık hizmeti almak için aile sağlığı merkezine başvuru yapmadığı takdirde aile hekiminin maaşından tavan ücretin yüzde 42’si kesilecek. Yönetmeliğe göre aile hekimlerinden 40 bin TL’ye kadar kesinti yapılabilecek.

Kaynak: AA