Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var

Teklife göre, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması ya da drift atması halinde 46 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyet belgelerine geçici süreyle el konulacak.

PLAKA OKUNAMAZ HALE GETİRENE 280 BİN TL CEZA

Kanun teklifinde, ağır suçlardan kaçmak amacıyla plaka üzerinde değişiklik yapan sürücülere yönelik cezalar da artırılıyor. Plakanın okunamaması veya farklı şekilde görünmesini sağlayanlara 140 bin TL idari para cezası verilecek. Bu eylemin yıl içinde 2 kez tekrarlanması durumunda ise ceza 280 bin TL’ye yükselecek ve araçlar trafikten menedilecek.