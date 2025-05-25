Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var
TBMM'ye sunulan 36 maddelik "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yüksek cezaları beraberinde getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teklife göre, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması ya da drift atması halinde 46 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ehliyet belgelerine geçici süreyle el konulacak.
PLAKA OKUNAMAZ HALE GETİRENE 280 BİN TL CEZA
Kanun teklifinde, ağır suçlardan kaçmak amacıyla plaka üzerinde değişiklik yapan sürücülere yönelik cezalar da artırılıyor. Plakanın okunamaması veya farklı şekilde görünmesini sağlayanlara 140 bin TL idari para cezası verilecek. Bu eylemin yıl içinde 2 kez tekrarlanması durumunda ise ceza 280 bin TL’ye yükselecek ve araçlar trafikten menedilecek.
PLAKASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKANA 46 BİN TL CEZA
Tescili yapılmamış araçlarla trafiğe çıkılması halinde uygulanacak ceza 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye yükseltilecek. Bu durumda sürücülerin ehliyetlerine el konulacak, araçlar ise trafikten menedilecek.
TAKOGRAF VE HIZ SINIRLAYICIYA ZORUNLULUK
Ticari amaçla kullanılan kamyon, çekici ve otobüs türü araçlara takograf ve hız sınırlayıcı cihaz takılması zorunlu hale getirilecek. Bu cihazlarla ilgili manipülasyon tespit edilmesi durumunda uygulanacak ceza 75 bin TL olacak, sürücü belgesine geçici süreyle el konulacak.
KIRMIZI IŞIK VE ALKOL İHLALLERİNE KADEMELİ CEZA
Kırmızı ışık ihlallerine yönelik para cezaları da kademeli olarak artırılacak. İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, devam eden ihlallerde ise ceza 80 bin TL’ye kadar çıkacak. Aynı zamanda sürücü belgeleri geçici süreyle alınacak. Alkollü araç kullananlara yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. İlk ihlalde 25 bin TL, ikinci kez tekrarında 50 bin TL, üçüncüde ise 150 bin TL para cezası kesilecek.
UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMAYANA 150 BİN TL CEZA
Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanma cezası 47 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseltilirken, test yaptırmayı reddeden sürücülere de 150 bin TL ceza uygulanacak. Sürücü belgesine el konulacak ve belgelerin iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.
YOĞUN TRAFİĞE MAKAS VE TERS YÖNDE SÜRÜŞE SERT YAPTIRIM
Ters yönde araç kullanma, makas atma, ani şerit değişiklikleri gibi davranışlarda bulunanlara yönelik yaptırımlar sertleşiyor. Bu tür kural ihlalleri halinde hem para cezası verilecek hem de ehliyet geçici olarak alınacak, araç trafikten menedilecek.
AMBULANSA YOL VERMEMEYE 15 BİN TL CEZA
Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin TL ceza verilecek. Ayrıca bu araçlara engel olanların araçları trafikten çekilecek.
CEP TELEFONU VE YÜKSEK SESLE MÜZİĞE CEZA ARTIYOR
Trafikte cep telefonu kullanımı ve yüksek sesle müzik dinleyenlere yönelik cezalar artırılacak. Özellikle cep telefonu kullanımını yıl içinde 3 kez tekrarlayan sürücülerin ehliyetleri 90 gün süreyle geri alınacak.
KASK VE EMNİYET KEMERİNE SIKI DENETİM
Emniyet kemeri ve kask kullanımına yönelik ihlallerde de yeni cezalar öngörülüyor. Yıl içinde 3 kez ihlalde bulunan sürücülerin belgeleri geçici süreyle alınacak ve geri almak için ek yükümlülükler getirilecek.