Sağlık Ocakları Kapalı mı? Aile Hekimleri Neden Grev Yapıyor? İşte Bütün Ayrıntılar...
Aile Hekimleri, performansa dayalı getirilen yeni yönetmeliğe karşı grev kararı aldı. 10 Ocak’a kadar devam edecek grev kararı sonrası milyonlarca kişi sağlık ocaklarının açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık ocaklarında çalışan birçok aile hekimi, iş bırakma eylemi yapıyor. Performansa dayalı yeni yönetmelik nedeniyle başlayan grev, vatandaşların sağlık ocaklarından hizmet almasını zorlaştırıyor. İşte merak edilen bütün sorular ve yanıtları…
SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
Aile hekimleri grev kararı alsa da, sağlık ocakları tamamen kapalı değil. Ancak iş bırakma kararına katılan hekimler nedeniyle bazı aile sağlığı merkezlerinde hizmetler aksayabiliyor.
GREV NE ZAMAN SONA ERECEK?
Aile hekimlerinin grevi, 10 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Bu tarihten sonra hekimlerin yeniden işbaşı yapması planlanıyor.
AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?
Grev kararının temel nedeni, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" Performansa dayalı bu sistemin iş yükünü artırdığı ve çalışma koşullarını zorlaştırdığı gerekçesiyle hekimler, belirli tarihlerde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan bu aksaklıkların ne zaman sona ereceğini merak ederken, yetkililerden çözüm bekliyor. Hekimler ise taleplerine dikkat çekmek amacıyla eylemlerini sürdürüyor.