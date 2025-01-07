Sağlık Ocakları Kapalı mı? Aile Hekimleri Neden Grev Yapıyor? İşte Bütün Ayrıntılar...

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Aile hekimleri grev kararı alsa da, sağlık ocakları tamamen kapalı değil. Ancak iş bırakma kararına katılan hekimler nedeniyle bazı aile sağlığı merkezlerinde hizmetler aksayabiliyor.

GREV NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aile hekimlerinin grevi, 10 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Bu tarihten sonra hekimlerin yeniden işbaşı yapması planlanıyor.