Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı

ABD merkezli analiz kuruluşu tarafından hazırlanan listede, ülkelerin hava gücü; uçak filosu büyüklüğü, teknolojik altyapı, operasyonel kabiliyet ve eğitim seviyesi gibi çok sayıda kritere göre değerlendirildi. Türkiye'nin listedeki yeri ise dikkat çekici bir başarıya işaret etti.