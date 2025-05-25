Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı
Uluslararası askeri güç dengelerini mercek altına alan Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli analiz kuruluşu tarafından hazırlanan listede, ülkelerin hava gücü; uçak filosu büyüklüğü, teknolojik altyapı, operasyonel kabiliyet ve eğitim seviyesi gibi çok sayıda kritere göre değerlendirildi. Türkiye'nin listedeki yeri ise dikkat çekici bir başarıya işaret etti.
Global Firepower’ın güncel verilerine göre Türkiye, 2025 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 9. ülke olarak sıralamaya girmeyi başardı. Hava filosunu hem modernize eden hem de yerli üretim kabiliyetlerini artıran Türkiye, özellikle son yıllarda attığı adımlarla hava gücünü ciddi biçimde pekiştirmişti.
ZİRVEYE ABD YERLEŞTİ
Listenin ilk sırasında her zamanki gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Onu sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore izledi. Bu ülkeler yüksek teknolojiye sahip savaş uçakları, güçlü savunma sistemleri ve operasyonel deneyimleriyle öne çıkıyor.
2025'İN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER LİSTESİ
100- TANZANYA
90 EL SALVADOR
80 – HIRVATİSTAN
70 BELÇİKA
60 MALEZYA
59 AZERBAYCAN
50 ÖZBEKİSTAN
41 KAZAKİSTAN
40 SİNGAPUR
30 Kanada
20 CEZAYİR
10 FRANSA
9 TÜRKİYE
8 - MISIR
7- PAKİSTAN
6 Japonya
5 Güney Kore
4 Hindistan
3 Çin
2 Rusya
1 ABD
ARAŞTIRMA NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
Global Firepower, bu sıralamayı oluştururken savaş ve nakliye uçakları sayısı, hava savunma sistemlerinin etkinliği, eğitimli personel kapasitesi, teknolojik altyapı ve savunma bütçeleri gibi parametreleri baz aldı. Ayrıca ülkelerin yerli üretim kabiliyetleri ve stratejik hava üsleri de değerlendirme sürecine dahil edildi.