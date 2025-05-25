Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Bayram öncesi maaşların erken yatıp yatmayacağı sorusu, bayram hazırlıklarını maaşlarıyla yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu oldu. SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar beklenirken, mevcut ödeme takvimleri de gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayı yaklaşırken, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca memur ve emekli için maaşların ödeme tarihi büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle maaşlarını alışveriş, seyahat ve bayram hazırlıkları için kullanmayı planlayan yurttaşlar, SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, maaşların erken ödenip ödenmeyeceği sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Takvimin bu şekilde netleşmesiyle birlikte, ödemelerin bu tarihlerden önce yapılıp yapılmayacağı konusu da kamuoyunun dikkatle izlediği bir başlık oldu. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde ödemelerin erkene çekildiği örnekler bulunuyor ancak bu yıl için benzer bir kararın alınıp alınmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.
MEMUR MAAŞLARI HER AY OLDUĞU GİBİ 15'İNDE
Memurlar, düzenli olarak maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Bu durum, kamu çalışanlarının maaş planlamasında belirli bir öngörü sağlıyor. Haziran ayı için de bu tarih değişmiş değil. Ancak Kurban Bayramı'nın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle bu ay maaşların erken yatırılması yönünde güçlü bir beklenti oluştu. Memurlar, 15 Haziran’dan önce maaş ödemesi yapılmasına dair hükümetten gelecek olası bir duyuruyu bekliyor.
EMEKLİ MAAŞLARINDA TARİHLER TAHSSİS NUMARASINA GÖRE BELİRLENİYOR
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, maaşlarını her ayın 17’si ile 26’sı arasında alıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanelerine göre belirleniyor. SGK tarafından geçmiş yıllarda uygulamaya alınan bu sistem, emeklilerin ödeme tarihlerinin kademeli olarak belirlenmesini sağlıyor. Aşağıda 4A kapsamındaki emeklilerin maaş ödeme takvimi detaylı şekilde yer alıyor:
Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar: 17 Haziran
7 olanlar: 18 Haziran
5 olanlar: 19 Haziran
3 olanlar: 20 Haziran
1 olanlar: 21 Haziran
8 olanlar: 22 Haziran
6 olanlar: 23 Haziran
4 olanlar: 24 Haziran
2 olanlar: 25 Haziran
0 olanlar: 26 Haziran
Bu sistemde her bir grup için ayrı bir tarih belirlendiğinden, ödeme süreçleri belirli bir düzende ilerliyor.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI BİR ÖDEME PLANI UYGULANIYOR
Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını tahsis numaralarının son iki hanesine göre alıyor. Bu sistemde de benzer şekilde kademeli bir ödeme planı uygulanıyor. Takvime göre:
Sonu 5, 7, 9 olanlar: 25 Haziran
Sonu 3, 1 olanlar: 26 Haziran
Sonu 4, 6, 8 olanlar: 27 Haziran
Sonu 0, 2 olanlar: 28 Haziran
Bağ-Kur emeklilerinin ödeme günleri, ayın son günlerine denk geliyor. Bu da bayram öncesinde ödeme yapılabilmesi açısından kritik bir noktaya işaret ediyor. Zira Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağından, 25-28 Haziran arasında yapılması beklenen ödemelerin ileri alınması gerekecek.
EMEKLİ SANDIĞI (4C) ÖDEMELERİNDE DE AYNI BEKLENTİ HAKİM
Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler de her ay düzenli olarak belirli tarihlerde maaşlarını alıyor. Haziran ayında yapılacak ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, bu grup için de önem arz ediyor. Emekli Sandığı ödemelerinin genellikle ay ortasında yapıldığı biliniyor.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK, BEKLENTİ SÜRÜYOR
Geçmiş yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla, emekli ve memur maaşları bayram öncesine çekilmişti. Ancak bu yıl için benzer bir karar alındığına dair henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Kurumların ilerleyen günlerde konuya ilişkin bir bilgilendirme yapması bekleniyor.
VATANDAŞLAR PLANLARINI TAKVİME GÖRE YAPIYOR
Hem kamu çalışanları hem de emekliler, maaşların yatırılacağı tarihleri yakından izliyor. Seyahat hazırlıkları, bayram alışverişleri ve şehir dışı planlarını maaş tarihlerine göre yapan vatandaşlar, takvimin erkene çekilmesiyle rahat bir nefes almak istiyor. Bu nedenle yapılacak her resmi duyuru, milyonlarca kişi için doğrudan ekonomik planlamayı etkileyen kritik bir gelişme olacak.
GÖZLER RESMİ DUYURULARDA
2025 yılı Kurban Bayramı öncesi maaş ödemelerinin öne alınması yönündeki beklentiler oldukça yüksek. Gözler şimdi SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarda. Henüz netleşmiş bir karar bulunmasa da, önceki yıllardaki uygulamalar bu yıl da benzer bir karar alınabileceğine işaret ediyor.