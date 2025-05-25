Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Takvimin bu şekilde netleşmesiyle birlikte, ödemelerin bu tarihlerden önce yapılıp yapılmayacağı konusu da kamuoyunun dikkatle izlediği bir başlık oldu. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde ödemelerin erkene çekildiği örnekler bulunuyor ancak bu yıl için benzer bir kararın alınıp alınmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.