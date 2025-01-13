CHP'den Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki Yağdı! Özgür Özel: Başkanımızın Yanındayız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Karara CHP'den tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Kumpası boşa düşüreceğiz" dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz."

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bu kirli oyunlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Çiftci şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın şafak baskınıyla gözaltına alınması, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen operasyonun ikinci aşamasıdır. Ülkemizin dört bir yanında CHP’li belediyeler toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı derin ekonomik krize çare olmak için çalışırken, krizin esas sorumluları belediyelere çökmeye çalışıyor. Halkın iradesini tanımayanlar, halkın sesini de duymuyor. Tüm belediye başkanlarımızın arkasındayız. İktidara, maşalarına ve kurdukları bu kirli oyunlara boyun eğmeyeceğiz."

'SİYASİ BİR OPERASYON'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında, davet edildiğinde ifadeye gelebilecekken şafak operasyonuyla gözaltı kararı verilmesi hukukla bağdaşmayan siyasi bir operasyondur. 14.469 lira emekli maaşını ve derinleşen yoksulluğu konuşturmak istemeyen iktidarın hukuksuzluklarına asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM HAZIMSIZLIĞI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"İfadeye çağırıldığında gelebilecekken, seçilmiş bir kamu görevlisi olan Beşiktaş Belediye Başkanı’na gözaltı uygulanması hem hukuki değildir hem de vicdani. Amaç ortada; Hukuku ve yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir aparat olarak kullanmak… Muhalefet partilerine mensup seçilmiş siyasileri itibarsızlaştırmak… Hedef göstermek… Mücadele azmini ve dirençlerini kırmak… 31 Mart Yerel seçimlerinin hazımsızlığı AKP’de hala devam ediyor… Genel seçim yaklaşıyor, “CHP’li belediyeler bu şekilde çalışmaya devam ederse ben seçim kazanamam, dolayısıyla belediyelere çelme takmam, bel altı vurmam, silkelemem lazım” diyorsunuz. Bilinmelidir ki; FETÖ yöntemleri bu güne kadar kimseye fayda sağlamadı, size de sağlamaz. Bu girişimler, hukuka ve demokrasiye gönül veren milyonların vicdanlarında asla karşılık bulmaz!"

'KARAR HUKİKİ DEĞİL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat şunları kaydetti:

“CHP olarak halkın iradesini yok sayan gözaltı kararlarını şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticileri hedef alan bu hamleler hukuki değil, tamamen siyasidir. İktidar, ekonomik krizi örtbas etme ve koltuğunu koruma çabasıyla demokrasiyi zedelemektedir. CHP örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle halkın desteğiyle iktidara yürümektedir. Adalet ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyiz. Demokrasi kazanacak, millet iradesi galip gelecek.”

'HALKIN İRADESİNİ YOK SAYANLAR HESAP VERECEK'

CHP Genel Başkan Yardımcı Suat Özçağdaş ise "Hukuk kılıfına sığdırılmış bu siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Hukuksuzluklarınızı teşhir edecek, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkın iradesini yok sayanlar, er ya da geç hesap verecek" ifadelerini kullandı.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Çağırıldığı anda ifadeye gelecek olan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer kamu görevlilerimizi sözde ani operasyonlarla gözaltına aldırıp, önceden hazırlanmış bilgi notlarını basına servis ettirip hemen arkasından yayın yasağı getirmek milletin iradesini de hukuku da ayaklar altına almaktır. Bir adım geri atmayacağız" dedi.

'KARA PROPAGANDA'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Silkele' talimatıyla belediyelerimize ve halk iradesine dönük topyekun bir saldırı yürüten iktidar, ilgili makamlarca davet edildiği takdirde ifade verebilecek Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ı sabaha karşı gözaltına aldı. Hukuksal kurumları siyasi çıkarları için hukuksuzca kullanan, kara propagandayı siyaset aracına çeviren, sadece partimizi ve belediyelerimizi değil halkı hedef alan çirkin ve saldırgan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkemiz için halkla birlikte mücadele etmekten, halk için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

'FAKİRLİĞİ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız!" dedi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir. Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!"

Kaynak: Haber Merkezi