Aziz İhsan Aktaş Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Adının Geçtiği Soruşturma Nedir

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile belediyeye bağlı Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yöneticileri de soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alıyor. Bu kişilerin, ihale hazırlık süreçlerine müdahale ederek şartname ve maliyetlere etki ettiği tespit edildi.

DİĞER BELEDİYELER DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturma sadece Beşiktaş Belediyesi ile sınırlı kalmadı. Daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu 12 belediye görevlisi için de gözaltı kararı verildi. Bu kişiler, ihalelerde fesat, rüşvet ve haksız mal edinme gibi suçlarla itham ediliyor.