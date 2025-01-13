Aziz İhsan Aktaş Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Adının Geçtiği Soruşturma Nedir
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar arasında "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet verme", "suç örgütüne üye olma" ve "haksız mal edinme" yer aldı. Peki Aziz İhsan Aktaş kimdir?
Kaynak: Haber Merkezi
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye ihalelerini rüşvet yoluyla yönlendirdiği iddia edildi. Üç aylık bir takip sürecinin ardından örgütün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri kendi firmalarına yönlendirdiği belirlendi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile belediyeye bağlı Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yöneticileri de soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alıyor. Bu kişilerin, ihale hazırlık süreçlerine müdahale ederek şartname ve maliyetlere etki ettiği tespit edildi.
DİĞER BELEDİYELER DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Soruşturma sadece Beşiktaş Belediyesi ile sınırlı kalmadı. Daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu 12 belediye görevlisi için de gözaltı kararı verildi. Bu kişiler, ihalelerde fesat, rüşvet ve haksız mal edinme gibi suçlarla itham ediliyor.
Açıklamada, Esenyurt Belediyesi’nde ihalelerin hazırlanma sürecinde yüklenici firma çalışanı ve suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin, gizli belgelere erişerek ihaleyi kendi lehlerine sonuçlandırmaya çalıştığı ifade edildi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?
Diyarbakırlı iş insanı olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olarak nitelendiriliyor. Aktaş ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen 24 kişi hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 47 kişi için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.