Terör Örgütü Üyeleri Alenen Tehdit Etti, Yetkililer Alarm Verdi: IŞİD Bu Festivallere Saldırı Hazırlığında!

Terör örgütü IŞİD üyeleri 2025 yılında 'hedef alınabilecek' festivalleri açıkladı. IŞİD'in endişelendiren duyurusunun ardından Almanya'da ülke yetkilileri alarm verdi.

Terör Örgütü Üyeleri Alenen Tehdit Etti, Yetkililer Alarm Verdi: IŞİD Bu Festivallere Saldırı Hazırlığında!

Terör örgütü IŞİD'in uzantısı olan IŞİD-K bağlantılı medya kuruluşlarından Batı kamuoyunu endişelendiren bir duyuru geldi. 2025 yılı içerisinde hedef alınabilecek festivalleri duyuran terör örgütü üyeleri, alenen tehditte bulundu.

BU FESTİVALLERE SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR

IŞİD'in duyurusunun ardından Alman Bild gazetesi, yetkililerin ülkede alarma geçtiğini bildirdi. IŞİD-K'nın yayınladığı listede; Münih'te düzenlenen Oktoberfest, Venedik Karnavalı, İrlanda'daki St. Patrick Günü, Cannes Film Festivali ve Viyana'daki Opera Balosu yer alıyor.

'PANİK YARATMAK İSTEMİYORUZ AMA...'

Duyurunun ardından Bild gazetesine konuşan yetkililer, "Açıkçası bir ikilem içerisindeyiz. İnsanlar arasında panik yaratmak istemiyoruz fakat dürüst olmak gerekirse bir terör saldırısı riski halen mevcut" ifadelerini kullandı. Gazeteye konuşan bir savcı ise "Tehlike giderek artıyor" dedi.

Kaynak: Nefes

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