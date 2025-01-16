Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet Eş-Şara İspanya ve Katar Yetkilileriyle Görüştü

Suriye'nin yeni hükümetinin lideri Ahmet eş-Şara, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. İspanyol Bakan, siyasi ve barışçıl dilediklerini sosyal medyadan paylaştı.

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Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet Eş-Şara İspanya ve Katar Yetkilileriyle Görüştü

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen yeni lider Ahmet eş-Şara, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Eş-Şara, başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi ayrı ayrı kabul etti.

Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet Eş-Şara İspanya ve Katar Yetkilileriyle Görüştü - Resim : 1

İSPANYOL BAKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İspanyol Bakan Albares, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştüm. İspanya'nın tüm Suriyeliler için siyasi, barışçıl ve kapsayıcı bir süreç istediğini yeni yönetime ilettim. İspanya, kendini Suriye halkının geleceğine adamıştır" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet Eş-Şara İspanya ve Katar Yetkilileriyle Görüştü - Resim : 2

Eş-Şara, Albares ile görüşmesinin ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kaynak: İHA

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