Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüs, kamyona çarptı. Korkunç kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi.

Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan KopardıElazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan KopardıGüncel

Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet SaçtıŞanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet SaçtıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı
Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Bugün Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Bugün
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 19 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Yoğun Kar, Sağanak, Fırtına Çok Sert Vuracak Üçü Birden Geliyor... Çok Fena Vuracak
Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme! 2 İsim Gözaltına Alındı
Durmadan Sallanıyor! Ege Denizi'nde Bir Korkutan Deprem Daha Ege Denizi'nde Bir Korkutan Deprem Daha
AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı Havalandırma Boşluğunda Üç Günlük Firar
Gram Altın Fiyatı 2300 Lirayı Aştı! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: İslam Memiş 'Kırmızı Çizgi' Diyerek Rakamı Açıkladı İslam Memiş 'Kırmızı Çizgi'yi Açıkladı