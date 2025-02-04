Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan Kopardı

Elazığ’da servisi minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep Akat (11), yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

Elazığ'da Feci Kaza! Okul Servisi 11 Yaşındaki Zeynep'i Hayattan Kopardı

Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi.

Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu’na öğrenci taşıyan S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı minibüs, aynı okulda eğitim gören Zeynep Akat’a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akat, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

Akat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Akat’ın kaza yerine gelen yakınları sürücü S.U.’yu darbetti. S.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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