Kazayı Görünce Yardım Etmek İstedi, Kendisi de Kazaya Karıştı

Kaza, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite rampasından inen Ertan K. yönetimindeki 16 AFK 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören İsa K., yardım etmek için 14 ADB 198 plakalı cipini yol kenarına park etti. Ancak bu sırada Cihat K. yönetimindeki 14 AB 852 plakalı otomobil, duramayıp cipe arkadan çarptı. Arkadan gelen Enis B. idaresindeki 14 ACL 438 plakalı otomobilde kazaya karışarak bariyerlere vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle Cihat K.'nın otomobilini yolun ilerisine aldırdı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA