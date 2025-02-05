Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Bugün

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında ikinci duruşma bugün. Kapalı oturum yapılacak duruşmada sanıkların savunması alınacak.

Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Bugün

Tekirdağ'da annesi tarafından komşusuna bırakılan küçük Sıla, komşu çocukları G.K. ve K.A. tarafından maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismar sonucunda ağır yaralandı. 30 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Sıla, 7 Ekim 2024’te hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması 26 Aralık 2024’te yapıldı ve mahkeme, duruşmayı 5 Şubat 2025’e erteledi. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülecek ikinci duruşmada sanıklar savunmalarını yapacak.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında 67 yıl, komşu Kani A. (32) için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilirken, G.K. (14) için "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl hapis cezası istendi. K.A. (13) hakkında ise "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl, ayrıca "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. (57) ise "suçu bildirmeme" suçlamasıyla yargılanıyor.

YİNE KAPALI OTURUM

İlk duruşmada bazı sanıkların önceki ifadelerini değiştirdiği gözlemlenirken, mahkeme heyeti anne Bakiye Yeniçeri, sevgilisi Sanlı Ö. ve suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kani A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın ikinci duruşması da kapalı oturumda yapılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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