Ünlü Pizza Zinciri İflas Eşiğinde: Şubeleri Kırmızı Alarm Verdi

SEKTÖRDE İFLAS DALGASI

Fiorella, son dönemde iflas korumasına başvuran tek zincir değil. Daha önce Domino’s Pizza franchise’ı People First Pizza Inc. ve Pizza Hut işletmecisi EYM Pizza L.P. de borç yükü nedeniyle aynı yolu tercih etmişti. Rock and roll temalı Zeppe's Tavern ile East Coast zinciri Bertucci’s Restaurants da son yıllarda birden fazla kez iflas koruması talep eden markalar arasında yer aldı.

Ekonomik baskılar ve artan rekabetin gölgesinde kalan pizza zincirleri, yeniden yapılanma yoluyla ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak yaşanan iflas dalgası, sektörün önümüzdeki dönemde daha büyük değişimlerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.