AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çalan hırsız üç gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu. Hırsız kaçmaya çalışırken sonunda yakayı ele verdi. Hırsızın tişörtündeki 'done' yazısı ise dikkat çekti.

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AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı - Resim : 1

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı - Resim : 2

KAMERAYA YAKALANDI

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti. Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

AVM'de Film Gibi Hırsızlık Olayı: 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı, 'Done' Tişörtüyle Yakalandı - Resim : 3

‘DONE’ YAZILI TİŞÖRT

Hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce ‘done’ yazan tişört giydiği görüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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