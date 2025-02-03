Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Kamyon önüne kattığı araçlarla köprüden uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti 26 kişi de yaralandı. Öte yandan kaza anı anbean kameralara yansıdı

Son Güncelleme:

Gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde feci kaza yaşandı. İddiaya göre freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 6 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.

KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor. O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.

Öte yandan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de 5 Katlı Apartmanda Korkutan AlevlerEdirne’de 5 Katlı Apartmanda Korkutan AlevlerYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası
Son Güncelleme:
CHP'li Vekil Karaca: Hukuk, Sakatlanıyor, Adaletin de Kemikleri Sızlıyor CHP'li Vekil Karaca: Hukuk, Sakatlanıyor, Adaletin de Kemikleri Sızlıyor
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Yalova'daki İçme Suyundaki Köpüklenme Olayında Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı İçme Suyundaki Köpüklenme Olayında Yeni Gelişme
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu Morata'nın Transfer Maliyeti Resmen Açıklandı
Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı Önüne Kattığı Araçlarla Köprüden Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti