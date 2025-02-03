Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Kamyon önüne kattığı araçlarla köprüden uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti 26 kişi de yaralandı. Öte yandan kaza anı anbean kameralara yansıdı
Gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde feci kaza yaşandı. İddiaya göre freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 6 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.
KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor. O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.
Öte yandan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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