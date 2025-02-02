Edirne’de 5 Katlı Apartmanda Korkutan Alevler

Edirne’de 5 katlı apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri tahliye edilirken alevler kısa sürede söndürüldü.

Edirne’de 5 Katlı Apartmanda Korkutan Alevler

Edirne'de, Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, duman dolan apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine sağlık personelince ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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