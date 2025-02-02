Muğla’da Feci Kaza: 15 Yaşındaki Motosikletli Öldü

Muğla’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

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Muğla’da Feci Kaza: 15 Yaşındaki Motosikletli Öldü

Feci kaza Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydan geldi. S.Y. (42) yönetimindeki otomobil, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak Kavşağı kesişiminde, Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Karaltı, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamad

Kaynak: AA

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