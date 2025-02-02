Muğla’da Feci Kaza: 15 Yaşındaki Motosikletli Öldü
Muğla’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Feci kaza Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydan geldi. S.Y. (42) yönetimindeki otomobil, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak Kavşağı kesişiminde, Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Karaltı, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamad
Kaynak: AA
Son Güncelleme: