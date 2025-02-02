İki Grup Arasında Silahlar Konuştu: Ölü ve Yaralılar Var
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çatışmanın ortasında kalan iki kişi vuruldu. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda her iki grubun karşılıklı ateş açması sonucu G.K. ve S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacıoğlu, kurtarılamadı.
Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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