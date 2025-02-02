CHP'li Vekil Karaca: Hukuk, Sakatlanıyor, Adaletin de Kemikleri Sızlıyor

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasına CHP'den de tepkiler sürüyor. CHP'li vekil Gülizar Biçer Karaca, "Yargıtay bu cinayeti, kıyım ve cinskırımı yeterince canavarca bulmamış ki Pınar Gültekin'in öldürülmesi 'Canavarca hisle öldürme' değil diyerek cezada haksız tahrik indirimi istemiş. Hukuk, sakatlanıyor. Adaletin de kemikleri sızlıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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CHP'li Vekil Karaca: Hukuk, Sakatlanıyor, Adaletin de Kemikleri Sızlıyor

Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay Avcı'nın "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan değil, "Niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılmasına karar verdi. Karara ilişkin tepkiler sürerken bir tepki de TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan geldi.

'HUKUK SAKATLANIYOR'

Karaca X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Failleri 'ödüllendiren', kadınları bir kez daha 'öldüren' yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay, iyi hal ve haksız tahrik indirimine karşı ses yükselten tüm kadınların 'Öldüren sevgi istemiyoruz. Erkek adalet değil gerçek adalet' isyanını ve taleplerini yok saydı. Pınar Gültekin'i katleden, varile koyup yakarak aramızdan alan Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay bu cinayeti, kıyım ve cinskırımı yeterince canavarca bulmamış ki Pınar Gültekin'in öldürülmesi 'Canavarca hisle öldürme' değil diyerek cezada haksız tahrik indirimi istemiş. Hukuk, sakatlanıyor. Adaletin de kemikleri sızlıyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Gülizar Biçer Karaca CHP Pınar Gültekin davası
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