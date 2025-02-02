Hadise Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına Tepkisiz Kalmadı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından ‘canice öldürmediği’ gerekçesiyle bozuldu. Karara ünlü isimlerden tepkiler de gelirken Hadise de sessiz kalmadı. Bir kadının daha adalet arayışının yalnız bırakıldığını söyleyen Hadise, "Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı." dedi.

Hadise Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına Tepkisiz Kalmadı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozuldu. Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.

Yargıtay’ın kararına tepkiler sürerken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu. Karara tepkisini ortaya koyan ilk isimlerden Hadise yaşanan korkunç cinayetin unutulmamasını istediğini belirten bir gönderi yayınladı.

Hadise Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına Tepkisiz Kalmadı - Resim : 1

'SUSMAK EN BÜYÜK TEHLİKE'

Bir kadının daha adalet arayışında yine yalnız bırakıldığının altını çizen Hadise’nin paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Bir kadın yine adalet arayışında yalnız bırakıldı. Her gün yeni bir acı, yeni bir öfke.. Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı."

Yargıtay Kararı Sanık Lehine Bozdu! Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan EttiYargıtay Kararı Sanık Lehine Bozdu! Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan EttiGüncel
Pınar Gültekin Cinayeti İçin 'Canavarca Değil' Diyen Yargıtay'ın Gerekçesi AçıklandıPınar Gültekin Cinayeti İçin 'Canavarca Değil' Diyen Yargıtay'ın Gerekçesi AçıklandıGüncel
Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' DediVahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' DediGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hadise Pınar Gültekin davası Kadın cinayetleri
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Yenidoğan Sanığı İntihar Etmişti... İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası
Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP'ye Katılacak Demokrat Parti'den İstifa Etmişlerdi, Canlı Yayında Duyurdu
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı