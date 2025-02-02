Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP'ye Katılacak

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Salih Uzun yaptığı açıklamada, "CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" dedi. İki milletvekiline rozeti, salı günü TBMM grup toplantısında takılacak.

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Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP'ye Katılacak

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvelkili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Salih Uzun, katıldığı televizyon kanalında CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

İki milletvekili salı günü grup toplantısında CHP rozeti takacak. CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret eden Uzun, bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Suat Toktaş'a verdiği söz sebebiyle kararı Halk TV ekranlarında açıkladığını ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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