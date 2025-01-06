Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu

Demokrat Parti'den istifa eden ve Bağımsız İzmir Milletvekili olarak çalışmalarına devam eden Salih Uzun, canlı yayında hangi partiye katılmak istediğini açıkladı. Uzun “Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım” dedi.

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Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu

Cemal Enginyurt ile birlikte Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Sözcü TV’de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pozisyonunda yeni bir durum olmadığını belirterek hala bağımsız olduğu vurgusunu yapan Salih Uzun, bir partiye geçerse bu partinin kesinlikte muhalefet partisi olduğunu söyledi.

Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 1

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLUR”

Uzun “Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim” dedi.

Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 2

“ÖNCELİĞİM CHP OLACAK”

EgedeSonSöz'ün haberine göre çok partiden kendisine teklif geldiğini belirten Uzun, CHP isteğini yenileyerek şunları söyledi: Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım.

Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 3

ENGİNYURT DA CHP DEMİŞTİ

Demokrat Parti’den istifası dikkat çeken bir diğer isim Cemal Enginyurt ise “Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur” açıklamasını yaparak katılmak istediği partinin CHP olduğunu ifade etmişti.

Yeni Adresi Merak Ediliyordu: Cemal Enginyurt Katılmak İstediği Partiyi DuyurduYeni Adresi Merak Ediliyordu: Cemal Enginyurt Katılmak İstediği Partiyi DuyurduSiyaset

Kaynak: Sözcü

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