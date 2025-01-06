Demokrat Parti'den İstifa Etmişti, Salih Uzun’un Yeni Adresi Belli Oldu

Cemal Enginyurt ile birlikte Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Sözcü TV’de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pozisyonunda yeni bir durum olmadığını belirterek hala bağımsız olduğu vurgusunu yapan Salih Uzun, bir partiye geçerse bu partinin kesinlikte muhalefet partisi olduğunu söyledi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLUR”

Uzun “Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim” dedi.

“ÖNCELİĞİM CHP OLACAK”

EgedeSonSöz'ün haberine göre çok partiden kendisine teklif geldiğini belirten Uzun, CHP isteğini yenileyerek şunları söyledi: Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım.

ENGİNYURT DA CHP DEMİŞTİ

Demokrat Parti’den istifası dikkat çeken bir diğer isim Cemal Enginyurt ise “Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur” açıklamasını yaparak katılmak istediği partinin CHP olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Sözcü