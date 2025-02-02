El Freni İndirilen Otomobil Merdivende Asılı Kaldı

Çorum'da el freni çekilmiş otomobil, rampadan kayarak çıktığı merdivende asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Çorum'un Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, Y.G. isimli vatandaş, otomobilini caddede park etti. Park edilen araçta yalnız kalan Y.G.'nin zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlu yanlışlıkla el frenini indirdi. Rampa aşağı kayan otomobil, cadde üzerinde binanın önündeki merdivenlere çıktı. Korkuluk sayesinde merdivende asılı kalan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaynak: İHA

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