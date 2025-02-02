Yenidoğan Sanığı İntihar Etmişti... İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası

Yenidoğan Çetesi davasının iki numaralı sanığı doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Gönen'in avukatı Aydın Mantar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bahsetmek zorunda olduğum bir husus var" diyen avukat Mantar, Gönen'in tutuklu olduğu yerde kamera olmadığı için korktuğunu, duruşmadan döndüğünde hücresine urgan bırakıldığını ve yapılan psikolojik işkenceyle intihara sürüklendiğini iddia etti.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Yenidoğan Sanığı İntihar Etmişti... İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen doktor İlker Gönen tek kişilik koğuşunda intihar etti.

'HÜCRESİNE İP BIRAKTILAR'

İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gönen'e iyiliği için söz verdiği ve bu yüzden bahsetmek zorunda olduğu konular olduğunu söyleyen Mantar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar. Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim."

Yenidoğan Sanığı İntihar Etmişti... İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası - Resim : 1

'TARİHE NOT'

Gönen'e uygulanan psikolojik işkenceyle onun intihara sürüklendiğini ifade eden Mantar, ayrıca tutuklu bulunduğu yerde kamera olmadığını da iddia etti. Mantar:

Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: “Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.” Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi. Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim.

Yenidoğan Sanığı İntihar Etmişti... İlker Gönen'in Avukatından 'Urgan' İddiası - Resim : 2

Yenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar EttiYenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar EttiGüncel
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Kaynak: Haber Merkezi

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