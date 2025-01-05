Yeni Adresi Merak Ediliyordu: Cemal Enginyurt Katılmak İstediği Partiyi Duyurdu

DP'nin olaylı kongresinin ardından partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, kendisine gelen teklifi ve katılmak istediği partiyi açıkladı. Enginyurt, "Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" ifadelerini kullandı.

Yeni Adresi Merak Ediliyordu: Cemal Enginyurt Katılmak İstediği Partiyi Duyurdu

Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Büyük Kongresi’ndeki gerilimlerin ardından partisinde İzmir milletvekili Salih Uzun ile birlikte istifa eden Cemal Enginyurt, katılabileceği partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni Adresi Merak Ediliyordu: Cemal Enginyurt Katılmak İstediği Partiyi Duyurdu - Resim : 1

Sözcü TV’ye konuşan Enginyurt, kendisine DEVA, Gelecek ve Saadet grubundan teklif geldiğini belirtirken, bu davete katılma gibi bir durumu olmadığını söyledi. Enginyurt, CHP’ye katılmasının daha doğru olacağını açıkladı.

Bir partiye katılmasının olası olduğunun mesajını veren Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" diye konuştu.

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Kaynak: Sözcü TV

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