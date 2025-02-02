Yalova'daki İçme Suyundaki Köpüklenme Olayında Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı

Yalova’da kentin içme suyunu sağlayan Gökçe Barajı Kurtköy Deresi’nde kimyasal madde atıldığı iddiası sonrası gözaltına alınan Kurtköy Muhtarı Y.T. ve işten çıkartılan eski belediye çalışanı muhtar azası S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova'daki İçme Suyundaki Köpüklenme Olayında Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı

29 Ocak'ta akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azaları olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.T. ve S.A. ise alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına tehlikeli olan maddelerin tespit edilmesi ve mevcut delil durumları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi uyarınca tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar suçlamaları reddederken, muhtar Y.T. ile işten çıkarılan eski belediye çalışanı ve aza S.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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