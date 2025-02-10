Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' Operasyonu

22 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 24'ü tutuklanırken 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' Operasyonu - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütene finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ terör örgütüne yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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