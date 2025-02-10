Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın

Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın

Yangın, saat 05.30 sıralarında Bağcılar Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde hızla yayıldı.

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın - Resim : 2

Yangın sonrası atölye alevlere tamamen teslim oldu ve atölyenin bulunduğu binanın dış cephesi de hasar aldı.

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın - Resim : 3

Yanan atölyenin sahibi baba-oğul yoğun dumandan etkilendi. İş yeri sahibi baba tedbiren hastaneye kaldırılırken oğluna olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın - Resim : 4

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın fabrika İstanbul Bağcılar İtfaiye
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