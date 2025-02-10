Genç Adamın Şüpheli Ölümü... Bir Gece İş Yerinde Kalması İçin İzin Verdi, Sabah Ölüsünü Buldu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir sanayi dükkanında kalan 25 yaşındaki Ahmet Yakar, sabah ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek olan Yakar’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Genç Adamın Şüpheli Ölümü... Bir Gece İş Yerinde Kalması İçin İzin Verdi, Sabah Ölüsünü Buldu

İznik Sanayi Sitesi'nde bir dükkan sahibi, bir gece iş yerinde kalması için izin verdiği 25 yaşındaki Ahmet Yakar'ı dün sabah kapıyı açtığında hareketsiz halde gördü. İş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yakar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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