Pazarcılar Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga! 6 Yaralı
İzmir’in Bornova ilçesinde pazarcı iki grup arasında Kapalı Pazaryeri'nde yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, iki pazarcı grubu arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu iki grup arasındaki tartışma, tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
6 YARALI
Yaşanan olayda M.A., Y.A., M.A., A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA