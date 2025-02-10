Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen D.Ç. isimli kadın, eşinin cebine dinleme cihazı koydu. Yasak aşkı anbean kaydeden kadın bu ses kayıtlarını kocasının evli olan sevgilisinin eşine verdi. Başlangıçta mağdur olan D.Ç. şimdi ise bir sanık.

Baran Şenel Baran Şenel
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Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu

BARAN ŞENEL

Olay İstanbul, Kartal'da meydana geldi. D.Ç., resmi nikahlı eşi E.Ç.'nin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine eşinin cebine bir ses kayıt cihazı yerleştirdi. Eşi bu ses kayıt cihazından habersiz defalarca kez sevgilisiyle buluştu. Hatta bir araba içerisinde sevgilisiyle özel anlar yaşadı. Tüm bu süreçler ve sesler, cebinde olduğunu bilmediği ses kayıt cihazı tarafından kaydedildi.

ÖFKESİ İKİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Ses kayıt cihazını eşinin cebinden çıkarıp dinleyen D.Ç. şaşkına döndü. Eşinin başka bir kadına, “Sevgilim”, “Hayatım” dediği cümleler ve sevişme anlarına dair de ses kayıtları onu oldukça öfkelendirdi. Öfkesini kontrol edemedi. Elindeki ses kaydını alarak kocasının evli olan sevgilisinin eşi G.T.’ye ulaştı ve elindeki ses kaydını ona verdi.

KUMPASIN İNTİKAMI

Ses kaydını dinleyen eş G.T. yaşadıklarına inanamadı. Başkasıyla aşk yaşayan eşi C.B.’yi boşadı. Ailesine ve yakınlarına karşı “rezil” olduğunu düşünen C.B. kendisine ve sevgilisine kurulan kumpasın intikamını almaya karar verdi.

HATASI SANIK YAPTI

Eşinin cebine ses kayıt cihazı koyan D.Ç.’den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde D.Ç hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” ve “Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek” suçlarından iddianame düzenlendi. Mağdur olan D.Ç. yaptığı bir hatayla sanık oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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