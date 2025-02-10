Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mutlu Günü: Oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile Dünya Evine Girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle Esra Alperen ile hayatını birleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mutlu Günü: Oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile Dünya Evine Girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz ile Esra Alperen çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

ATO Congresium'da gerçekleşen törende çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, şahitliklerini ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun bazı üyeleri ile çok sayıda siyasetçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mutlu Günü: Oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile Dünya Evine Girdi - Resim : 1

CEVDET YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün aileleri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Mesajlarıyla, dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız. Allah, yuva kurmak isteyen tüm gençlerimize de hayırlı kapılar açsın, sevgi ve huzur dolu bir ömür nasip etsin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mutlu Günü: Oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile Dünya Evine Girdi - Resim : 2

Kaynak: AA

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