Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete 'Gazze' Çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Malezya ve Endonezya ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, "Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız" diyerek bu ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere dağıtılması yönündeki açıklamalarına karşı sessiz kalmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz?

Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı nasıl bir mücadele verdiğimizi tüm dünya iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için en doğru olanını yapmaya çalışırız. "

Erdoğan ayrıca "Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi