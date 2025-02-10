İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

İstanbul soğuk hava dalgasına teslim oldu. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yarılarının ardından kar geri göndü. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası hakim. İstanbul da Sibirya'dan gelen soğuklara teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'da pazartesi günü için kar yağışı konusunda uyarı vermişti.

İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü - Resim : 1

Uyarıların ardından İstanbul'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Her yer beyaza büründü.

İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü - Resim : 2

Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği ve yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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