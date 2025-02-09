Ankara'da Korkutan Alevler: 3 Kişi Hastanelik Oldu

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından katlara yayılmadan söndürülürken, dumandan zehirlenen 3 apartman sakini ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA