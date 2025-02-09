Ankara'da Korkutan Alevler: 3 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara'da bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da Korkutan Alevler: 3 Kişi Hastanelik Oldu

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından katlara yayılmadan söndürülürken, dumandan zehirlenen 3 apartman sakini ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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