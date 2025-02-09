Ankara'da Korkutan Alevler: 3 Kişi Hastanelik Oldu
Ankara'da bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından katlara yayılmadan söndürülürken, dumandan zehirlenen 3 apartman sakini ise hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA