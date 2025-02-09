Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Van’ın Gevaş ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Edinilen bilgilere göre olay, Gevaş ilçesinde meydana geldi. U.D. isimli vatandaşa ait 46 ABM 054 plakalı Seat marka otomobil park halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

Alevleri gören araç sahibi bir taraftan müdahale ederken diğer taraftan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Resim : 1

Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan otomobili 15 dakikalık müdahale ile söndürdü. Otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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