Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Din Düşmanı' İlan Edip Dehşet Saçtı

Uşak'ta kendisini "mehdi" sanan Tolga Yılmaz dehşet saçtı. Babasıyla tartışan Tolga Yılmaz, "din düşmanı" olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ifadesinde ise pişman olmadığını söyledi.

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Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Din Düşmanı' İlan Edip Dehşet Saçtı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Evden gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeki Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Tolga Yılmaz ise polis tarafından gözaltına alındı. Zeki Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Din Düşmanı' İlan Edip Dehşet Saçtı - Resim : 1

PİŞMAN DEĞİLMİŞ!

Öte yandan gözaltına alınan Tolga Yılmaz’ın ifadesinde, iddiaya göre, kendisinin mehdi olduğunu, babası Zeki Yılmaz'ın ise din düşmanı olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kendisini 'Mehdi' Babasını 'Din Düşmanı' İlan Edip Dehşet Saçtı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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