Beykoz'da Yürekler Ağza Geldi: Bina Hemen Tahliye Edildi

Beykoz’da 2 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler binayı tahliye etme kararı aldı. Binada yaşayan vatandaşların yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

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Beykoz'da Yürekler Ağza Geldi: Bina Hemen Tahliye Edildi

Olay, saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz'da Yürekler Ağza Geldi: Bina Hemen Tahliye Edildi - Resim : 1

Ekiplerin çöken istinat duvarı ve üst tarafında bulunan binada yaptığı incelemeler sonucu, binada yaşayan 7 kişi tahliye edilirken daireler, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşların yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgeye demir bariyer çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beykoz'da Yürekler Ağza Geldi: Bina Hemen Tahliye Edildi - Resim : 2

Öte yandan, çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının çökmesi ve toprak yığının yola doğru kayması kaydedilirken, sesi duyan vatandaşların panikle evlerinin penceresine çıktığı görüldü.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Beykoz İstanbul Polis İtfaiye
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