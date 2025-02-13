Meteoroloji Tek Tek Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtına O İlleri Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgârın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -1°C, 10°C

Çok bulutlu

EDİRNE -3°C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAKARYA 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 4°C

Çok bulutlu

KONYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS -3°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmakta.

AMASYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

ERZURUM -10°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -14°C, -2°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) kar yağışlı

MALATYA 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -7°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi