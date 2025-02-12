AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi?

İstanbul'da Pazartesi gününden itibaren başlayan alarm durumuna ilişkin AKOM son dakika uyarısı yaptı. AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, Pazartesi günü saat 20.00'de başlayan alarm durumu bugün saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

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AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi?

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklıklar bu gece ve Perşembe sabah erken saatlerinde 0-3°C aralığında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların artarak mevsim normallerine ulaşması öngörülüyor.

AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi? - Resim : 1

BUZLANMA TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi? - Resim : 2

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, zaman zaman 3-6°C altında kalabileceği belirtildi.

İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Verdi... Kar Yağışı Daha da YOĞUNLAŞACAKİstanbullular Dikkat! AKOM Saat Verdi... Kar Yağışı Daha da YOĞUNLAŞACAKGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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