AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi?

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklıklar bu gece ve Perşembe sabah erken saatlerinde 0-3°C aralığında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların artarak mevsim normallerine ulaşması öngörülüyor.

BUZLANMA TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, zaman zaman 3-6°C altında kalabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi