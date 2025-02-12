Firari Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı
Diyarbakır’da çiftlikten kaçan deve kuşu, kara yolunu birbirine kattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen deve kuşu, sonrasında gözlerden kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Çiftlikten kaçtığı öğrenilen ve kara yolunda koşmaya başlayan deve kuşu, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sahibi A.Ö., deve kuşunu yakalamak için arabayla peşine takılırken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deve kuşu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Kaynak: İHA