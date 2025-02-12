Firari Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı

Diyarbakır’da çiftlikten kaçan deve kuşu, kara yolunu birbirine kattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen deve kuşu, sonrasında gözlerden kayboldu.

Firari Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Çiftlikten kaçtığı öğrenilen ve kara yolunda koşmaya başlayan deve kuşu, sürücülere zor anlar yaşattı.

Firari Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 1

Sahibi A.Ö., deve kuşunu yakalamak için arabayla peşine takılırken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deve kuşu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Firari Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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