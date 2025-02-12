İnşaatta Cansız Bedeni Bulunmuştu, Toprağa Verildi

Dört gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik (35) isimli vatandaşın cansız bedeni dün öğle saatlerinde Kartal'da bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Müslim Gedik'in cenazesi Kartal Soğanlık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gedik'in yakınları, cenaze töreni öncesi fenalık geçirdi.

Kaynak: İHA