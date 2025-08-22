Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de kahve ve çay tüketimi son 10 yılda ciddi bir şekilde arttırılmış durumda.

Küresel ölçekte son 10 yılda kahveye 370,3 milyar dolar harcandı. Türkiye’de de tüketim artıyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortak verilerine göre, Türkiye’de 2015- 2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödendi.

Uluslararası bir araştırmada çıkan sonuçlarsa milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çay ve kahveyi sıcak tüketmenin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendi.

KAHVE VE ÇAYI SICAK OLARAK TÜKETMEYİN: RİSKİ 2.5 KAT ARTTIRIYOR!

Birleşik Krallık Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmacıları tarafından yayınlanan bir araştırmada, günde 8 kupa ve üzeri 'çok sıcak' çay ve kahve tüketen insanlarda yemek borusu özofagus skuamöz hücreli karsinom (ESCC) gelişme riskinin 5,6 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bu sonuca Birleşik Krallık’ta sağlık bilgilerinin tutulduğu veri bankası Biobank'teki 500 bin aşkın kişinin verilerini kullanarak ulaştı.

Çalışmaya göre; günde 4 bardak ‘çok sıcak’ sıvı tüketmek ESCC riskini 2,5 kat artırıyor. 4 ila 6 bardak ‘çok sıcak’ içecekte kanser gelişme riski 3,7 kat, 6-8 ila bardakta 4,8 kat, 8 bardak ve üstünde ise 5,6 kat artıyor.

‘Sıcak’ sıvılarda ise kanser riski 4 bardağa kadar 1,6 kat, 4-6 bardak arasında 2 kat, 6-8 bardakta ise 2,5 kat artıyor.

İŞTE KRİTİK EŞİK

Araştırmacılar, British Journal of Cancer dergisinde yayınlanan bulguların, 65 dereceden daha yüksek sıcaklıktaki içeceklerin “insanlar için muhtemelen kanserojen” olduğunu öne süren önceki araştırmalara dayandığını açıkladı.

Kahve için ideal demleme sıcaklığı genellikle 90 ila 96 arasında... Çay için ise en uygun demleme sıcaklığı türüne göre değişmekle birlikte, genellikle 80 ila 100 derece olarak ifade ediliyor.

Ancak, insanlar genellikle kahve ve çayı biraz daha düşük sıcaklıklarda, genellikle 48 ila 68 derece arasında içiyor.

SICAKLIK NASIL BİR ZARARA YOL AÇIYOR?

Sıcak içeceklerin hücreleri yakarak vücuda zarar verebileceği ve bu da genlere zarar veren iltihaplanmaya yol açarak kanser gelişme olasılığını artırabileceği düşünülüyor.

Western Sydney Üniversitesi'nde Gastroenterolog Doç. Dr. Vincent Ho, “Çok sıcak içecekleri çok fazla tüketmek, yemek borusu zarındaki hücrelere zarar verebilir ve zamanla bunun kansere yol açabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar bu bağlantıyı ilk olarak yaklaşık 90 yıl önce ortaya attılar” ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanser Enstitüsü ekibi, “İçeceklerini çok sıcak seven kişiler, en azından yemek borusu kanseri riski açısından, içeceklerinin sıcaklığını düşürerek fayda sağlayabilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi