Eşiniz Hipertansiyonluysa Dikkat! Siz De Risk Altındasınız

Amerikan Kalp Derneği’nin araştırması, eşlerden birinde hipertansiyon varsa diğerinde de riskin arttığını ortaya koydu. Derneğin, Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan çalışması ABD, İngiltere, Çin ve Hindistan’daki 67 binden fazla çiftin verilerini analiz ederek hazırlandı.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, çiftlerin ortak yaşam alışkanlıklarının hipertansiyon riskini paylaştırdığını, ancak bu durumun sağlıklı yaşam tarzıyla fırsata çevrilebileceğini belirtti.

KÜLTÜREL FARKLAR DA ETKİLİ

Doç. Dr. Yılmaz, çalışmanın detaylarını şöyle açıkladı: "Araştırma, eşlerden birinde hipertansiyon varsa, diğerinde de riskin anlamlı ölçüde arttığını gösteriyor. Örneğin, Çin’de bu risk yüzde 26 daha yüksek. Beslenme, egzersiz, sigara-alkol kullanımı, uyku düzeni ve stres gibi faktörler çiftler arasında benzerlik gösteriyor. Ailede tuzlu yemek tercih ediliyorsa, her iki eş de risk altında. Aynı şekilde, ortak stres kaynakları da tansiyonu yükseltebiliyor."

Yılmaz, "Çin ve Hindistan gibi kolektivist toplumlarda eşlerin birbirine etkisi daha fazla, ABD ve İngiltere’de ise bu etki daha az" diyerek, kültürel farklılıkların da etkili olduğunu vurguladı. Genetikten çok çevresel faktörlerin bu benzerliği yarattığını kaydeden Yılmaz, "Ortak yaşam alanları, gelir düzeyi, hava kalitesi gibi faktörler tansiyonu etkiliyor. Ancak çiftler, birlikte spor yaparak, tuzu azaltarak ve stresle mücadele ederek bu riski düşürebilir."

ÖNERİLERİ SIRALADI

Doç. Dr. Yılmaz, hipertansiyon riskini azaltmak için çiftlere şu önerilerde bulundu: "Birlikte sağlıklı beslenin, tuz tüketimini azaltın, düzenli egzersiz yapın, sigara ve alkolü bırakın, stresle başa çıkma yollarını keşfedin ve sağlık kontrollerini aksatmayın. Hipertansiyonu paylaşmak zorunda değilsiniz, ama sağlıklı bir yaşamı paylaşabilirsiniz."