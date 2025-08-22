Uzmanlar Üstüne Basa Basa Uyardı: İnsanlık Tarihini En Ölümcül Hastalığı Tekrardan Hortladı! Pire Isırığıyla Hızla Bulaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyayı bir dönem etkisi altına alan veba, ABD’de tekrardan hortladı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kamp yapan bir kişi, insanlık tarihin en ölümcül hastalığı olan vebaya yakalandı.

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı. Hastanın enfekte bir pire tarafından ısırılması sonucu Yersinia pestis bakterisiyle enfekte olduğunu doğruladı.

El Dorado bölgesi yetkilileri, hastanın evde tedavi gördüğünü ve durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. NBC News’in haberine göre, hastanın kimliği ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL HASTALIĞI TEKRARDAN HORTLADI

El Dorado İlçesi geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde, özellikle yabani kemirgenlerde doğal olarak bulunduğunu belirtti. Fliflet, “Kamp, yürüyüş veya doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması kritik önem taşıyor” dedi. Yetkililer, vebanın genellikle pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaştığını vurguladı.

UZMANLR ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: PİRE ISIRIĞILA BULAŞIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede her yıl ortalama 7 veba vakası bildirildiğini rapor ediyor. Enfeksiyon, Yersinia pestis bakterisi kaynaklı olup, belirtiler maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor. Ateş, halsizlik, mide bulantısı ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlar görülüyor. Erken teşhis edildiğinde, veba yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut, şiddetli bulaşıcı bir hastalıktır. Veba hastalığı, genellikle Yersinia pestis bakterisini taşıyan pirelerin insanları ve hayvanları ısırması ile bulaşmaktadır. Ayrıca enfekte olan insandan insana ve enfekte olan hayvanla temas eden insana da bulaşan veba hastalığı çok kısa süre içerisinde ölüme yol açabilecek ciddi sonuçları olan bir bakteriyel enfeksiyondur. Veba hastalığının 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi en yaygın şekilde görülen hıyarcıklı vebadır. Hıyarcıklı veba ya da diğer adıyla bubonik veba hastanın kasıklarında, koltuk altlarında veya boynunda bulunan lenf düğümlerinin şişmesine ve hassaslaşmasına neden olur.

En nadir görülen ve en ölümcül veba türü olan pnömonik veba ise hastanın akciğerlerini etkiler ve insandan insana bulaşabilir. Septisemik veba hastalığında ise bakteriler doğrudan kan dolaşımına girerek çoğalmaktadır. Veba hastalığı günümüzde en yaygın olarak Afrika, Asya ve Amerika’nın bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi