Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’nde bulunan fay hatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalar fay hattına dikkat çeken Üşümezsoy, 1999’dan beri bu bölgede deprem yaşanmadığını ve sinir sıkışmanın meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, büyük bir depremin yakın tarihte yaşanacağını ifade etti. Peki İstanbul’da deprem bekleniyor mu? İstanbul’da kaç şiddetinde deprem olacak?

‘YALOVA-ÇINARCIK HATTINDA YÜZLERCE DEPREM YAŞANDI’

17 Ağustos 1999 depreminin aslında birden fazla fayın kırılmasıyla meydana geldiğini belirten deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Sapanca'dan başlayıp Gölcük'te ana kırılma yapan fay hattı, Akyazı ve Karadere üzerinden Elmacık Dağları önünde stres yükledi. O dönemde Yalova-Çınarcık hattında yüzlerce artçı deprem yaşandı" dedi.

‘ASIL RİSK ADALAR FAT HATTINDA!’

Marmara'daki deprem riskinin yanlış yorumlandığını ifade eden Üşümezsoy, "Kuzey Anadolu Fayı ne Bursa Ovası'ndan ne de İznik Gölü'nden geçiyor. Marmara'daki asıl risk Adalar fay hattından geçen ve iki kıtayı birbirinden ayıran doğu koludur. 1894 ve 1999'da kırılan da bu özel doğu koludur" dedi. Bu hat, 1894 ve 1999'da kırıldığı gibi gelecekte de büyük tehlike taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi