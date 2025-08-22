Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Marmara bölgesinde gerilimlerin giderek arttığını ifade eden deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, o bölgeyi işaret ederek milyonlarca kişiyi uyardı. ‘Asıl risk o fay hattında 1999’dan beri birikiyor’ diyen Üşümezsoy, bölgedeki vatandaşları uyardı. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’nde bulunan fay hatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalar fay hattına dikkat çeken Üşümezsoy, 1999’dan beri bu bölgede deprem yaşanmadığını ve sinir sıkışmanın meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, büyük bir depremin yakın tarihte yaşanacağını ifade etti. Peki İstanbul’da deprem bekleniyor mu? İstanbul’da kaç şiddetinde deprem olacak?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ - Resim : 1

‘YALOVA-ÇINARCIK HATTINDA YÜZLERCE DEPREM YAŞANDI’

17 Ağustos 1999 depreminin aslında birden fazla fayın kırılmasıyla meydana geldiğini belirten deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Sapanca'dan başlayıp Gölcük'te ana kırılma yapan fay hattı, Akyazı ve Karadere üzerinden Elmacık Dağları önünde stres yükledi. O dönemde Yalova-Çınarcık hattında yüzlerce artçı deprem yaşandı" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ - Resim : 2

‘ASIL RİSK ADALAR FAT HATTINDA!’

Marmara'daki deprem riskinin yanlış yorumlandığını ifade eden Üşümezsoy, "Kuzey Anadolu Fayı ne Bursa Ovası'ndan ne de İznik Gölü'nden geçiyor. Marmara'daki asıl risk Adalar fay hattından geçen ve iki kıtayı birbirinden ayıran doğu koludur. 1894 ve 1999'da kırılan da bu özel doğu koludur" dedi. Bu hat, 1894 ve 1999'da kırıldığı gibi gelecekte de büyük tehlike taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şener Üşümezsoy Deprem
Son Güncelleme:
Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü Meta, Apple'ın Kalbini Söktü
22 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Zor Bir Gün Sizi Bekliyor 22 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Zor Bir Gün Sizi Bekliyor
Bursa’nın 97 Yıllık Lezzeti Mahkemelik Oldu! 'Marşal' Krizi Büyüyor, Gerçek Sahibi Kim? Bursa’nın 97 Yıllık Lezzeti Mahkemelik Oldu
Menajerini Darp Ettiği İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılmıştı! Blok3'ten Flaş Açıklama Blok3'ten Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi