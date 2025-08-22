Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni çağın en önemli teknolojisi olan yapay zeka konusunda rakiplerinden daha ileride konumlanmayı amaçlayan Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, rekor bir maaş teklifiyle rakibinin en öenmli çalışanlarından birini transfer etti.

HEDEFTE APPLE VAR

Meta Süperzeka Laboratuvarları (MSL) adı altında bir oluşum kuran Zuckerberg, başta OpenAI olmak üzere birçok şirketten yapay zeka alanında başarılı isimleri bünyesine katarken, geçen ay da Apple'ı gözüne kestirdi. Apple'ın üst düzey ismi Ruoming Pang'ı 200 milyon dolarlık maaş teklifiyle alan Meta, dün de yine aynı civarda bir maaş teklifiyle Frank Chu isimli çalışanı transfer etti.

ALTINCI TRANSFER OLDU

Yapay zeka konusunda hala rakiplerini yakalayabilecek seviyede olmadığı konuşulan Meta'da Frank Chu, Apple'dan şirkete transfer olan altıncı isim oldu. Chu, Apple'ın bulut serverlarındaki dil modellerinin işlemesinden ve yazılımın eğitiminden sorumluydu.

