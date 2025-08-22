Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü

Yapay zeka yatırımlarına ağırlık verip rakiplerini yakalamaya çalışan Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple'dan üst düzey bir transfer daha yaptı. Zuckerberg, şirketin en önemli isimlerinden Frank Chu'yu ekibine kattı.

Son Güncelleme:
Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni çağın en önemli teknolojisi olan yapay zeka konusunda rakiplerinden daha ileride konumlanmayı amaçlayan Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, rekor bir maaş teklifiyle rakibinin en öenmli çalışanlarından birini transfer etti.

Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü - Resim : 1

HEDEFTE APPLE VAR

Meta Süperzeka Laboratuvarları (MSL) adı altında bir oluşum kuran Zuckerberg, başta OpenAI olmak üzere birçok şirketten yapay zeka alanında başarılı isimleri bünyesine katarken, geçen ay da Apple'ı gözüne kestirdi. Apple'ın üst düzey ismi Ruoming Pang'ı 200 milyon dolarlık maaş teklifiyle alan Meta, dün de yine aynı civarda bir maaş teklifiyle Frank Chu isimli çalışanı transfer etti.

Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini Söktü - Resim : 2

ALTINCI TRANSFER OLDU

Yapay zeka konusunda hala rakiplerini yakalayabilecek seviyede olmadığı konuşulan Meta'da Frank Chu, Apple'dan şirkete transfer olan altıncı isim oldu. Chu, Apple'ın bulut serverlarındaki dil modellerinin işlemesinden ve yazılımın eğitiminden sorumluydu.

Bilim Dünyasında Çığır Açan Gelişme: Yapay Zeka Zihin Okumayı ÖğrendiBilim Dünyasında Çığır Açan Gelişme: Yapay Zeka Zihin Okumayı ÖğrendiEkonomi
YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka Apple
Son Güncelleme:
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!
Sivas'ta Gece Yarısı Su Baskını! Cadde Göle Döndü Sivas'ta Gece Yarısı Su Baskını! Cadde Göle Döndü
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı
Trump'tan Ani Karar! Her Şey Bir Anda Oldu: ABD, Vize Vermeyi Durdurdu ABD, Vize Vermeyi Durdurdu
Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!
Ankara'da Korkunç Anlar... Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı