YouTube'da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?

YouTube, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için ABD’de yeni bir yapay zekâ sistemi üzerinde denemelere başladı. Yeni teknoloji, kullanıcıların izleme geçmişini analiz ederek reşit olup olmadıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.

YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?
Şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özellik, başarılı olursa gelecekte daha geniş bir kitleye açılacak. Sistem, özellikle gençlerin müstehcen veya uygun olmayan içeriklere erişimini engellemeye yönelik geliştirildi.

YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi? - Resim : 1

YENİ SİSTEM NEYİ HEDEFLİYOR?

Ancak uygulama, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Algoritmanın doğru çalışabilmesi için kullanıcıların video izleme alışkanlıklarının ve geçmişlerinin incelenmesi gerekiyor. İnsan hakları savunucuları, bu durumun anonimliği ihlal edebileceği ve hassas içeriklere erişimi kısıtlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle okullardaki zorbalık vakaları veya aile içi sorunlarla ilgili videoların erişiminin etkilenmesi olası bulunuyor.

YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi? - Resim : 2

TÜRKİYE'DE DE DEVREYE GİRECEK Mİ?

YouTube, teknolojinin diğer ülkelerde ne zaman devreye alınacağı ve hangi veri koruma önlemlerinin uygulanacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Öte yandan, Google, iPhone kullanıcıları için YouTube uygulamasını güncelledi. Yeni sürüm artık sadece iOS 16 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Bu nedenle iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, birinci nesil iPhone SE ve yedinci nesil iPod touch kullanıcıları, güncelleme desteğini kaybetti.

YouTube Yapay zeka
